В Ханты-Мансийске завершился региональный этап XXXV Международных Рождественских образовательных чтений. В течение трех дней представители власти, духовенства, образовательных и общественных организаций, ученые, психологи, педагоги и студенты обсуждали, как сохранить достоинство человека и нравственные ориентиры в условиях стремительного развития технологий.

Темой форума стало «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Работа проходила на десяти тематических секциях. Участники говорили о влиянии цифровой среды на детей и молодежь, духовной жизни, социальной помощи, казачьем служении и роли средств массовой информации. Одним из приглашенных спикеров стал миссионер и телеведущий иерей Павел Островский, рассказавший молодежи о современных форматах разговора о вере.

В пленарном заседании приняли участие митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и губернатор Югры Руслан Кухарук. Глава региона отметил, что цифровые решения уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни, поэтому образовательной системе необходимо не только осваивать новые инструменты, но и укреплять ценностную основу воспитания.

«Сегодня мир меняется стремительно, цифровые технологии проникают во все сферы жизни. Именно в этих условиях особенно важно сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности — ту опору, которая помогает не потерять ориентиры в потоке перемен», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Одним из практических результатов работы стало развитие школьных программ, посвященных искусственному интеллекту и информационной безопасности. В Югре началась апробация нового курса внеурочной деятельности. В пилотном проекте участвуют десять общеобразовательных организаций из девяти муниципалитетов. С 1 января 2027 года программу планируют запустить во всех школах округа для учеников 5–11 классов.

Одновременно в регионе развиваются курсы, посвященные истории страны, преемственности поколений и семейным ценностям. Совместно с Ханты-Мансийской епархией подготовлены учебные пособия для третьих и четвертых классов. Материалы были представлены Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, после чего доработаны с учетом его рекомендаций.

Новое пособие «Яркие страницы истории нашего Отечества» знакомит младших школьников с историей России от древнейших времен до современности. Третьеклассники узнают о быте славян, традиционных ремеслах, развитии науки и образования. В программу четвертого класса вошли темы российского искусства, промышленности и воинской славы.

Отдельный раздел посвящен Югре. Школьникам расскажут о культуре и укладе жизни ханты и манси, освоении Сибири и земляках, чьи судьбы стали частью истории страны. Уже в следующем учебном году должна появиться цифровая версия пособия с календарем, словарем и тематическими викторинами. «Сегодня, когда цифровые решения стремительно развиваются, особое внимание необходимо уделять воспитательной работе в школах», — отметил Руслан Кухарук.

Еще одним результатом чтений стало соглашение между Союзом православных женщин Югры и окружным департаментом образования и науки. Документ подписали на секции «Женское служение на службе Отечеству», участники которой обсуждали поддержку многодетных семей. Стороны намерены совместно развивать проекты для детей и оказывать помощь педагогам.

На форуме также подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Награды победителям вручили губернатор и митрополит Павел. Гран-при получил учитель основ религиозных культур и светской этики Сургутской технологической школы Александр Андриенко. Лучшим специалистам также передали благодарственные письма за вклад в воспитание подрастающего поколения.

Программу чтений дополнила фотовыставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию Патриарха Кирилла. Она открылась в культурно-туристическом центре «Югра-Классик».

Итоги трехдневной работы показали, что современные технологии и традиционное воспитание в Югре рассматривают не как противоположные направления. Школьников планируют знакомить с искусственным интеллектом и правилами безопасности в цифровой среде, одновременно помогая им понимать историю страны, ценность семьи и связь поколений. Как подчеркивали участники чтений, технологии способны быстро находить информацию, однако ответы на вопросы о вере, ответственности и своем месте в мире человеку предстоит искать самостоятельно.