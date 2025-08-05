Сургутяне жалуются на забитую ливневку в центре города ‒ власти обещают прочистку в августе

С жалобой на ливневку возле дома №10 по улице Рабочая в Сургуте в редакцию siapress.ru обратился житель города. По его словам, водоотводящий лоток полностью забит песком и мусором, талая вода не уходит, а машины заливают проходящих мимо людей.

«Эта ливневая канализация не имеет отношения к ТСЖ. Она идет по улице Рабочая. Она забита песком, не работает. Я последний раз, в четверг, общался с заместителем начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андреем Байковым. Он мне сказал, что зачистка канализации заложена в план на август этого года. Не знаю, насколько будет выполнено это обещание», – подтвердил корреспонденту издания представитель ТСЖ «Светлое» Анатолий Гержов.

На месте информация подтвердилась: ливневая канализация действительно полностью забита песком и грязью.

Власти в курсе, но сроки пока только на словах

По словам представителя ТСЖ, накануне он говорил с заместителем начальника отдела по ремонту и содержанию дорог Андреем Байковым. Проблема передана в администрацию. Байков пообещал, что в августе ливневка будет прочищена. Однако уверенности в этом нет. Горожане, как правило, слышат подобные обещания из года в год, добавил Анатолий Гержов.

Редакция siapress.ru направила официальный запрос в администрацию Сургута с просьбой подтвердить сроки прочистки ливневки на улице Рабочей, 10. В сентябре мы вернемся на этот участок и проверим, устранена ли проблема.

Одна из коммунальных проблем Сургута – это система ливневой канализации

Город ежегодно сталкивается с одними и теми же трудностями: после таяния снега или дождей на улицах скапливается вода, затапливаются тротуары, страдают автомобилисты и пешеходы. Как поднимали авторы siapress.ru проблему еще несколько лет назад, сложно поверить, что такая ситуация сохраняется в богатом и промышленно развитом городе, где, казалось бы, инфраструктура должна быть готова к климатическим особенностям.

«С одной стороны, конечно, странно разговаривать о том, что снег является проблемой для северного города, где в течение семи месяцев активно идут осадки в виде снега, и предполагается, что для любого города, расположенного в подобной климатической зоне, реакция на данный природный катаклизм запрограммированы все структуры жизнедеятельности муниципалитета, системы власти, системы коммунальных служб. <…> А конкретно нынешняя ситуация, возможно, усугубляется, действительно, достаточно таким экстремальным количеством снега, и вот уже конец апреля, но сугробы такие, как будто у нас еще февраль на дворе. Но если не зацикливаться именно на нынешней ситуации, а в целом поговорить о том, почему проблема снега в Сургуте из года в год не просто раздражает горожан, а является вообще одной из ключевых задач, которую решают муниципальные службы. Почему так происходит? Тут может быть несколько причин. Первое: снега, действительно, очень много, но, повторюсь, это странно вообще рассуждать в применении к северному городу», ‒ говорил журналист СИА-ПРЕСС Тарас Самборский.

Проблемы наблюдаются не только на окраинах, но и в центральных районах Сургута. Вот лишь несколько точек, откуда регулярно поступают жалобы:

– проспект Ленина у «Детского мира»;

– перекресток Югорская – Промышленная;

– пересечение Мира и Маяковского;

– кольцо у памятника Основателям города (в 2025 году там обещают увеличить диаметр труб).

К этому списку теперь добавляется и улица Рабочая.

Почему канализация снова забита?

Ответ, увы, банален. Практически каждую зиму дороги Сургута щедро посыпают песком. Весной он вместе со снегом устремляется в ливневки и быстро их забивает. Прочистка ведется, но часто с опозданием и точечно.

«Городу не хватает денег на утилизацию снега, и, вероятно, те технологии утилизации, которые применяются городом, не обеспечивают полной эффективности при выполнении этой задачи. <…> Сама по себе технология по уборке снега в Сургуте такая АРХАИЧНАЯ, ездят грейдеры, давят периодически людей, грузят это все в самосвалы не сразу и куда-то на полигоны эти кучи снега вывозятся. Это еще все наносит определенный ущерб нашей экологии. Москва успешно использует снеготаялки. У них идея фикс с этими снеготаялками», ‒ рассуждал в раннем выпуске проекта siapress.ru «О чем говорят» журналист издания Тарас Самборский.

По мнению авторов СИА-ПРЕСС, не обязательно чистить каждую дорожку до бетона. Достаточно обеспечить проход к подъезду, воротам, школе или магазину. Все остальное можно оставить утоптанным ‒ это безопасно и экономно.

Цифры, которые говорят сами за себя

Только за ноябрь 2024 года на улицы Сургута нанесли более 175 кубометров пескосоляной смеси ‒ почти вдвое больше обычного. А всего за зиму подрядчики заготовили 40 000 тонн противогололедных материалов.

Стоит напомнить, что на зимнее содержание дорог и улиц Сургута в 2024 году был выделен почти один млрд рублей. Работы распределили между несколькими подрядными организациями, контроль за качеством осуществляли кураторы администрации.

При этом сами власти признают ‒ внутриквартальная уборка остается слабым звеном. Только за одну неделю ноября к подрядчикам предъявили 70 замечаний, часть из них не устраняется в срок. Горожане продолжали жаловаться в том числе и на прямой линии губернатору.

Есть ли альтернатива?

Некоторые эксперты предлагают альтернативу традиционной «серой» ливневке. Урбанист Василий Вишневский, реализовавший проект зеленого водоотведения в Южно-Сахалинске, уверен: биодренаж и «зеленые» решения могут подойти и Сургуту.

«По общему своду различных объективно измеряемых параметров при сопоставимой оценке Сургут менее суровый, чем Южно-Сахалинск. Сработало у нас, сработает и у вас», ‒ сообщал он.

Такая система, как дренажный водоотвод, дешевле в обслуживании и устойчива к весенним нагрузкам, если грамотно подобрать местные растения и просчитать интенсивность снеготаяния.