В школах Сургута с 1 октября 2026 года ввели выбор меню через электронный дневник

С 1 октября родители сургутских школьников могут выбирать для ребенка один из двух вариантов питания. Как сообщает sitv.ru, выбор доступен в электронном дневнике на платформе ЦОП Югры, сделать его нужно за две недели до подачи блюд.

Речь идет о готовых сбалансированных наборах для завтрака, обеда или полдника, а не о заказе отдельных блюд. Если родители не сделают выбор, ребенку приготовят первый вариант меню.

Инициатива исходила от родительского сообщества. Его представители вместе с департаментом образования и комбинатом школьного питания готовили изменения, рассчитывая, что дети будут чаще съедать выбранные ими блюда.

«Конечно, кому-то не нравятся пельмени, кому-то не нравится каша, кому-то что-то еще. Но это вопрос индивидуальных предпочтений. Мы подумали, что, если будет у наших детей выбор и они выберут, допустим, сегодня рыбку с рисом, а завтра котлету с картошкой, если ребенок сам выберет, то он съест то, что он выбрал. Это главная задача, которую мы для себя решали», — прокомментировала председатель сургутского отделения Союза женщин России Татьяна Бычкова.

По ее словам, испытание в трех школах показало, что в отходы уходило 55% приготовленного питания, а по отдельным блюдам — более 80%.

«Мы замеряли отходы. И в прошлом году нам департамент образования согласовал пилотный проект по замерам питания в трех школах, и процент отхода очень большой — 55 процентов. Все эти отходы мы актировали, взвешивали, сколько у нас ушло и сколько вышло. И по некоторым блюдам отходы составляют больше 80 процентов», — рассказала Татьяна Бычкова.

Родительское сообщество также обсуждает возможность дополнительно заказывать блюда и менять работу школьных буфетов. Пока это предложения, а не часть введенной с 1 октября системы.

Ранее siapress.ru сообщал об обсуждении школьного питания в думе Сургута. Тогда депутаты и представители комбината школьного питания обсуждали, как сократить объем еды, которую выбрасывают ученики, и расширить ассортимент буфетов.