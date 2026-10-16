Бывший первый замгубернатора Югры выступил в суде с последним словом

Бывший первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, выступая с последним словом в Сургутском городском суде, заявил, что не признает вину в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он оспорил доказательства обвинения, высказал претензии к организации процесса и попросил вынести оправдательный приговор.

Как следует из текста выступления, обвинение связывает получение Шипиловым 7,5 млн рублей в 2023-2024 годах с содействием деятельности УК «Диалог». Предполагаемым посредником в передаче денег назван бывший глава Сургута Андрей Филатов.

Шипилов поставил под сомнение достоверность показаний Филатова, сославшись на его досудебное соглашение о сотрудничестве. «Главным и непосредственным побудительным мотивом для оговора меня со стороны Филатова А.С. явилось уголовное преследование самого Филатова А.С. и заключение им сделки со следствием», — заявил подсудимый.

Встречи и телефонные разговоры с Филатовым Шипилов объяснил рабочими вопросами: набором военнослужащих по контракту и привлечением благотворительной помощи для обеспечения бойцов. Он также сослался на отсутствие своей ДНК на исследованных купюрах из пачки в 350 тысяч рублей, изъятой на дачном участке.

Отдельный довод касался изменения позиции обвинения. По словам Шипилова, в прениях прокурор исключил признак общего покровительства по службе, однако сохранил всю сумму предполагаемой взятки. Подсудимый считает, что конкретные служебные действия, за которые предназначались эти деньги, не были установлены.

Обвинение в превышении полномочий связано с переходом 180 домов в Нижневартовске к УК «Диалог» и последующим банкротством АО «УК № 2». Шипилов отрицал, что давал незаконные распоряжения о передаче домов. По его версии, смена управляющей компании происходила по решениям собственников, а финансовые проблемы прежней организации возникли задолго до этих событий. Он также указал на изменение системы расчетов за коммунальные ресурсы и заявил, что комплексного исследования причин банкротства не проводилось.

Значительную часть выступления Шипилов посвятил рассмотрению ходатайств защиты. По его словам, суд отказывал в вызове свидетелей, допросе специалистов, исследовании документов и назначении экспертиз. «Суд занял обвинительную сторону», — такую оценку процессу дал подсудимый.

В завершение Шипилов попросил оправдать его либо вернуть дело прокурору. На случай обвинительного приговора он просил исключить связь своих действий с банкротством компании и не назначать реальное лишение свободы. Он сообщил о перенесенном инсульте, необходимости реабилитации и троих детях, один из которых имеет инвалидность и нуждается в его ежедневной помощи.

Полный текст последнего слова Алексея Шипилова читайте здесь.

Напомним, что на днях появилась информация об уходе Андрея Филатова на СВО, в связи с чем рассмотрение уголовного дела против него может быть поставлено на паузу.