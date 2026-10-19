Поисковики Тюменской области встретятся на региональном слете

В Тюмени 28-31 октября пройдет региональный слет поисковых отрядов. Как сообщает Накануне.RU, мероприятие организуют в детском центре «Алые Паруса» при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Слет объединит поисковиков из всех муниципалитетов региона. Участников ждут теоретические занятия, практическая подготовка и обмен опытом. Программа включает полевую работу с применением антропологических методов, ДНК-идентификацию и использование баз данных для установления имен погибших бойцов. Отдельное направление посвятят созданию материалов о поисковой деятельности с помощью искусственного интеллекта.

«Областной поисковый центр имени Артура Ольховского объединяет 28 отрядов и 600 участников. Для того чтобы поисковое движение в нашем регионе продолжало динамичное развитие, нам необходимо применять современные подходы к проведению полевых работ и подготовке нового поколения поисковиков», – рассказал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Специалист добавил, что на слет приедут представители разных регионов России. Проект получил губернаторский грант в июне 2026 года по направлению поддержки инициатив в сфере науки, образования и просвещения.

Ранее поисковые отряды Тюменской области во время летней «Вахты памяти» подняли останки 19 красноармейцев в Новгородской и Тверской областях. В экспедициях участвовали в том числе представители отряда «Югра» и регионального управления ФССП.