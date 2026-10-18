Более 700 отзывов принесли сургутскому кардиоцентру знак «Пациенты рекомендуют»

Окружной кардиологический диспансер в Сургуте получил знак отличия «Пациенты рекомендуют» по итогам оценок на портале «ПроДокторов». На странице медучреждения уже опубликовано более 700 отзывов.

«В своих комментариях люди отмечают не только профессионализм врачей и оснащённость клиники, но и внимательное отношение сотрудников. «Все очень отзывчивы, внимательны, с «большими» сердцами!» – пишут пациенты. Другие благодарят коллектив за работу и желают медицинской организации дальнейших успехов», – поделились в пресс-службе кардиоцентра.

Медучреждение уже не первый раз отмечают на портале: оно более пяти раз становилось победителем Всероссийской премии «ПроДокторов».

Напоминаем, что с начала 2026 года в Окружной кардиологический диспансер в Сургуте госпитализировали 8 тысяч пациентов. Почти каждый второй поступил в медучреждение экстренно, сообщили в медучреждении.