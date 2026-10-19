В Югре дети педагогов получили право на первоочередное зачисление в детские сады

В Югре дети педагогов смогут получать места в детских садах в первую очередь, а решение по заявлению муниципалитет должен принять в течение трех дней. Новый порядок утвердило правительство региона, сообщил канал «Югра официально».

«Ключевое здесь — это то, что в течение трех дней после подачи заявления соответствующим муниципальным образованием должно быть принято решение о предоставлении места в желаемом детском саду либо, если там нет мест, должны быть предложены места в других дошкольных образовательных организациях», — отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Подать заявление можно лично или через «Госуслуги». Решение приняли в соответствии с указом президента России «О дополнительных мерах поддержки учителей».

Ранее в Югре расширили меры поддержки учителей, предусмотрев предоставление их детям в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации отдыха и оздоровления. Новые гарантии призваны помочь привлекать и удерживать кадры в системе образования.