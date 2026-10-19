В Нягани суд рассмотрит дело о незаконном лишении свободы женщины и угрозе убийством

В Няганский городской суд поступило дело 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на сожительницу, незаконном лишении ее свободы и угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. Заседание назначено на 29 октября.

По версии следствия, в марте 2026 года пьяный мужчина во время ссоры несколько раз ударил женщину молотком по голове. Когда она потеряла сознание, он связал ее веревками и липкой лентой. Затем, как полагает следствие, обвиняемый пригрозил сожительнице убийством, чтобы подавить ее сопротивление. Женщина восприняла угрозу как реальную.

Мужчине, ранее судимому за убийство, предъявили обвинение по пунктам «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ — незаконное лишение свободы с применением опасного насилия и предмета для нападения, а также по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством. Его виновность предстоит установить суду.

Ранее в Нягани женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно за нападение с ножом на сожителя дочери. Суд отклонил доводы о самообороне, установив, что к моменту ударов мужчина уже прекратил проявлять агрессию.