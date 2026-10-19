16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6177   EUR  93,7187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре мужчина ударил женщину молотком по голове и держал дома связанной. Теперь его судят

В Нягани суд рассмотрит дело о незаконном лишении свободы женщины и угрозе убийством

В Югре мужчина ударил женщину молотком по голове и держал дома связанной. Теперь его судят
Фото сгенерировано ИИ

В Няганский городской суд поступило дело 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на сожительницу, незаконном лишении ее свободы и угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. Заседание назначено на 29 октября.

По версии следствия, в марте 2026 года пьяный мужчина во время ссоры несколько раз ударил женщину молотком по голове. Когда она потеряла сознание, он связал ее веревками и липкой лентой. Затем, как полагает следствие, обвиняемый пригрозил сожительнице убийством, чтобы подавить ее сопротивление. Женщина восприняла угрозу как реальную.

Мужчине, ранее судимому за убийство, предъявили обвинение по пунктам «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ — незаконное лишение свободы с применением опасного насилия и предмета для нападения, а также по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством. Его виновность предстоит установить суду.

Ранее в Нягани женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно за нападение с ножом на сожителя дочери. Суд отклонил доводы о самообороне, установив, что к моменту ударов мужчина уже прекратил проявлять агрессию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:38, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#333 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1792395659"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793041141"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0olbWvl17RpafwOY2k/J6rKdm5QN6BNOGXfc8q4WwhEkpbmNqBEefJKVev/XJXE/GQIXCMBUyW9/SOiJpmYhueSeT4JxfZ/BEcBu5YKp1GJKM/gV5sI1l8tQdmKe8s8K"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0olbWvl17RpafwOY2k/J6rKdm5QN6BNOGXfc8q4WwhEkpbmNqBEefJKVev/XJXE/GQIXCMBUyW9/SOiJpmYhueSeT4JxfZ/BEcBu5YKp1GJKM/gV5sI1l8tQdmKe8s8K"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "157b2b59aaba131eeb426e6c34e81748.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrfXXi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-19 12:40:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-26 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#333 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1792395659"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793041141"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0olbWvl17RpafwOY2k/J6rKdm5QN6BNOGXfc8q4WwhEkpbmNqBEefJKVev/XJXE/GQIXCMBUyW9/SOiJpmYhueSeT4JxfZ/BEcBu5YKp1GJKM/gV5sI1l8tQdmKe8s8K"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0olbWvl17RpafwOY2k/J6rKdm5QN6BNOGXfc8q4WwhEkpbmNqBEefJKVev/XJXE/GQIXCMBUyW9/SOiJpmYhueSeT4JxfZ/BEcBu5YKp1GJKM/gV5sI1l8tQdmKe8s8K"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "157b2b59aaba131eeb426e6c34e81748.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrfXXi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-19 12:40:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-26 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#333 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1792395659"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793041141"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0olbWvl17RpafwOY2k/J6rKdm5QN6BNOGXfc8q4WwhEkpbmNqBEefJKVev/XJXE/GQIXCMBUyW9/SOiJpmYhueSeT4JxfZ/BEcBu5YKp1GJKM/gV5sI1l8tQdmKe8s8K"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0olbWvl17RpafwOY2k/J6rKdm5QN6BNOGXfc8q4WwhEkpbmNqBEefJKVev/XJXE/GQIXCMBUyW9/SOiJpmYhueSeT4JxfZ/BEcBu5YKp1GJKM/gV5sI1l8tQdmKe8s8K"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "157b2b59aaba131eeb426e6c34e81748.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrfXXi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-19 12:40:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-26 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#342 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте из-за пожара на 18-м этаже дома эвакуировались десятки горожан с детьми 504
  2. ​В Сургуте снова сорвался утренний рейс автобуса №99 440
  3. ​Строительство школы в 20А микрорайоне Сургута остается замороженным 374
  4. Силовики подозревают директора центра допобразования Сургута и предпринимателя в хищении 50 млн из бюджета 338
  5. Сургут завоевал главную окружную награду за качество и темпы дорожных работ в этом сезоне 323
  6. Сургутские врачи восстановили коленный сустав пациентки с помощью 3D-имплантов 321
  7. ​Евгений Садовников: «Зависимость редко касается только одного человека» 317
  8. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов 279
  9. Югорчанин поскользнулся и получил травму на крыльце работы — и отсудил 400 тысяч 272
  10. Югра почти вылетела из топ-50 регионов России по научно-технологическому развитию 263
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 11766
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 3495
  3. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 2951
  4. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 1963
  5. ФСБ выявила предполагаемую крупную схему хищения бюджетных денег в школе Сургута 1855
  6. Пять перевозчиков покинут рынок общественного транспорта Сургута 1846
  7. Вскоре в Сургуте завершится строительство двух новых дорог, которые облегчат жизнь жителям северного района 1733
  8. Работники предприятия не пострадали при атаке БПЛА в Сургутском районе 1697
  9. ​Зайти правильно 1655
  10. СМИ: бывший глава Сургута Андрей Филатов ушел на СВО, уголовное дело против него прекращено 1527
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 11766
  2. Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках 5344
  3. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 3495
  4. В думе Югры исчезнут две фракции, зато появится одна новая 3435
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША 3348
  6. ​На продажу 3292
  7. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 3182
  8. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 2951
  9. Казачьи бесчинства 2942
  10. ​Клюква, остатки брусники и кедровые орехи — что еще можно добрать в лесу перед началом морозов 2551

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика