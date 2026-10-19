Суд взыскал 400 тысяч рублей за травму работника предприятия в Югре

В Нижневартовском районе суд взыскал с работодателя 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу сотрудника, который поскользнулся и упал перед входом в здание. Об этом сообщила прокуратура Югры.

Несчастный случай произошел в марте 2025 года, когда мужчина шел по установленному работодателем маршруту. По итогам расследования предприятие возложило вину на самого работника, указав в акте его невнимательность и неосторожность. При этом фактические причины происшествия должным образом не установили.

Прокурор потребовал через суд признать незаконными выводы о виновности сотрудника и взыскать компенсацию. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее Сургутский городской суд взыскал с «Сургутнефтегаза» 200 тысяч рублей в пользу работника, получившего производственную травму. Мужчина потерял сознание и упал, оставшись на вторую смену. Компания не признала связь происшествия с производством, однако суд поддержал сотрудника.