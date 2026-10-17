Российские студенческие отряды открыли первое пространство в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске открылось первое в Югре пространство Российских студенческих отрядов. Площадку разместили в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже, сообщил канал «Югра официально». Здесь студенты смогут знакомиться с движением, общаться с будущими работодателями и реализовывать новые проекты.

«Открытие первого пространства Российских студенческих отрядов — это огромная гордость. Прежде всего это возможности для студентов. Они будут знакомиться с деятельностью Российских студенческих отрядов. Все рядом — определишься с карьерной траекторией, пообщаешься с будущим работодателем, заведешь новые знакомства», — поделился руководитель регионального отделения РСО Мурад Казиахмедов.

Открытие совместили с закрытием третьего трудового семестра. Этим летом в студотрядах города работали около 100 студентов ЮГУ, технолого-педагогического колледжа и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

Участники трудились на всероссийской студенческой путине «Камчатка», стройках «Алабуга Строй» в Татарстане и «Ковыкта» в Иркутской области. Для многих это стало первым серьезным профессиональным опытом. Всего с момента основания регионального отделения в РСО вступили более 1 400 человек, из них 1 170 трудоустроены.

Напомним, студотряды участвовали и в строительстве второго моста через Обь в Сургуте. В рамках проекта «Звезда Оби» на объекте работали порядка 200 студентов из 13 регионов страны.