В Сургуте скорая помощь спасла мужчину, которого придавил автомобиль

В Сургуте бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину, которого придавил сорвавшийся с домкрата минивэн. О происшествии рассказал руководитель Депздрава Югры Роман Паськов. Мужчина ремонтировал поднятый автомобиль, когда машина упала и придавила ему грудную клетку. Очевидцы помогли сургутянину выбраться и вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у него множественные переломы ребер с левой стороны и грудины, ушибы грудной клетки и легких. Мужчина испытывал сильную боль и нехватку воздуха, у него началось кровохарканье. Специализированная бригада анестезиологии и реанимации стабилизировала давление пациента и подключила кислородную поддержку. Насыщение крови кислородом удалось повысить с 90 до 99%. Мужчину доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. После суток в реанимации его перевели в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.

«Никогда не полагайтесь только на домкрат, когда работаете под машиной. Используйте предназначенные для этого надежные опоры и соблюдайте правила безопасности. Ошибка в такой ситуации может стоить жизни», — предупредил Роман Паськов.

Ранее бригада сургутской скорой за две минуты восстановила сердечный ритм 66-летнему мужчине, у которого по дороге в Кардиоцентр наступила клиническая смерть.