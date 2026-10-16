В Северном районе Сургута в ноябре достроят два новых и важных проезда

В Северном жилом районе Сургута до конца года планируют открыть два новых участка дорог. Один продолжит улицу Ивана Шидловского и свяжет улицы Александра Усольцева и Крылова. Второй пройдет по улице Усольцева от Есенина до Шидловского. Строительство ведет АО «Автодорстрой».

Новые проезды должны улучшить связь между существующими улицами густонаселенного района и распределить потоки машин, которые движутся из северной части города. Сейчас автомобилистам приходится пользоваться уже сложившимися маршрутами; после открытия участков у них появятся дополнительные варианты проезда.

«В конце года сургутяне получат две новые магистрали в северном жилом районе. Строительство двух важных городских артерий давно ждали жители микрорайона. Это продолжение улицы Шидловского от Крылова в сторону Усольцева и участок от Усольцева до Есенина. Работы выполняет АО «Автодорстрой», — сообщил глава Сургута Максим Слепов.

Участок, обозначенный в проекте как улица 33 «З», станет продолжением улицы Ивана Шидловского. Его протяженность — около 388 метров. Здесь предусмотрены две полосы движения, тротуары, велодорожка и автобусные остановки. Дорогу оборудуют освещением и ливневой канализацией. По данным городских властей, строительная готовность этого объекта достигла 85%.

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу подчеркнул, что проект рассчитан не только на автомобилистов. Вдоль проезжей части появятся пешеходные и велосипедные маршруты, островки безопасности и зеленые зоны. Отдельное внимание строители уделяют отводу дождевой и талой воды.

На улице Александра Усольцева работы идут на отрезке от Есенина до Ивана Шидловского. Он короче — около 275 метров, зато здесь запроектированы четыре полосы движения. Помимо тротуаров и велодорожек, предусмотрены освещение, видеонаблюдение и новая автобусная остановка. Готовность этого участка оценивается в 65%.

Строителям предстоит укладывать покрытие осенью, когда погода в Сургуте уже может осложнить дорожные работы. Первый заместитель генерального директора «Автодорстроя» Евгений Лебедев заявил, что компания рассчитывает уложиться в срок: «Погодные условия не должны повлиять на сроки. Даже если пойдет снег — объекты сдадим в срок. Для этого мы прогреваем щебень, нагреваем покрытие и укладываем асфальт. Используем и новые технологии, и старые, проверенные временем. Есть специальные добавки, которые позволяют работать даже при минусовой температуре».

Оба участка продолжают развитие дорожной сети района. В 2025 году в Сургуте завершили строительство дороги по улице Александра Усольцева между улицами Ивана Шидловского и Семена Билецкого. Она обеспечила подъезд к четвертому корпусу школы № 9. Нынешние работы должны связать этот участок с соседними улицами и сделать передвижение по северной части города удобнее.

Напомним, что в Сургуте идет еще одна важнейшая дорожная стройка, причем так же в северное части города — первая реконструкция улицы Игоря Киртбая. Около километра этой дороги будет расширена до четырех полос с разделителем шириной в 2,5 метра. Также предусмотрены проезд-дублер, парковки, освещение, видеонаблюдение, более 7 тысяч квадратных метров тротуаров, около 3 тысяч квадратных метров велодорожек и свыше 8 тысяч квадратных метров парковочных площадей. Для реализации этого проекта власти города и округа выделили суммарно около 1 миллиарда рублей.

В этом году подрядчик сосредоточился на переустройстве инженерных сетей, а в 2027-м начнутся работы непосредственно с дорожным полотном. Полностью реконструкцию рассчитывают закончить к сентябрю 2027 года. Обновленная улица должна улучшить транспортную доступность для жителей микрорайонов 37 и 5А, а также повлиять на организацию движения в районе въезда в город.

При поддержке Администрации Сургута