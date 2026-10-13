Срок ремонта школы №44 в Сургуте снова сдвинули

Ремонт школы №44 в Сургуте, где ранее обнаружили трещины в стенах, планируют завершить до конца ноября. На ситуацию обратила внимание сургутянка Анастасия Ц. под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

«Прошу предоставить информацию по ситуации с ремонтом школы №44 г. Сургут. Кто отвечает за контроль? Согласно плановым срокам, период выполнения ремонтных работ подошел к концу», − написала она.

В администрации Сургута пояснили, что на первом этапе подрядчик задержал поставку специальных плит. Из-за этого сдвинулся график поступления остальных материалов.

«Для проведения ремонта перекрытия необходимы специальные плиты. На первом этапе сроки поставки этих плит были сдвинуты подрядной организацией, что привело к нарушению графика поставок остальных необходимых материалов. В связи с этим общий процесс ремонта идет с задержками. Ориентировочно завершить ремонт планируется до конца ноября», − ответили в мэрии.

Напоминаем, что весной во время планового осмотра в школе обнаружили трещины в стенах. Позже экспертиза показала, что одна из фасадных стеновых панелей отходит от конструкции здания. Она находится на уровне третьего этажа над центральным входом. На усиление конструкций власти Сургута выделили 31,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что основные работы могут занять около двух месяцев, а отделка − продолжиться до октября.

Из-за ремонта ученики школы №44 начали учебный год в пяти других учреждениях: лицее имени генерал-майора В.И. Хисматулина, школе «Перспектива», гимназии имени Салманова, гимназии-лаборатории Салахова и школе №10.