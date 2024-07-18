В 2025 году планируют отремонтировать ливневую канализацию на проспекте Ленина в Сургуте

Власти Сургута намерены решить проблему с затоплением дорожного кольца вокруг памятника Основателям города. Причиной огромных луж на проспекте Ленина считают маленький диаметр ливневой канализации, расположенной под проезжей частью. В планах на 2025 год − увеличить размер труб вдвое.

«Причина затопления − маленький диаметр трубы залегания на данном участке. Планируем предусмотреть средства на следующий год для замены с увеличением диаметра этого участка. Протяженность участка − порядка 400 метров. Это по Ленина по кольцу и до Майской. Дорогу придется каким-то образом перекрывать, часть по крайней мере. Придется потерпеть, чтобы улучшить ситуацию», − рассказал начальник отдела организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Евгений Васюков.

Напоминаем, что в прошлом году на кольце Ленина уже меняли асфальт, чтобы избавиться от колейности. Придется вновь вскрыть дорожное полотно, чтобы добраться до труб. Поэтому власти Сургута предусмотрят средства на восстановление участка. На все работы потребуется примерно 17 млн рублей.

В этом году в Сургуте также планируют заменить ливневки на трех аварийных участках: улица Маяковского, пересечение Мира − Маяковского и Комсомольский, напротив «Росича».

На участках, где отсутствуют ливневые канализации специалисты используют другие методы по устранению подтоплений.

«У нас на Черном Мысу отсутствует сеть ливневой канализации, именно подземная часть. Поэтому отвод воды мы предусматриваем устройством водоотводных канав. Каждый год весной мы прочищаем эти канавы, для того чтобы можно было отводить воды по рельефу через канавы», − добавил глава отдела. − В местах, где отсутствуют ливневки мы также предусматриваем откачку воды. О таких проблемам знаем, в том числе на улице Ленинградской. Стараемся оперативно выезжать и откачивать воду».

Ранее в Сургуте экспериментировали с локальными ливневыми канализациями, однако сейчас их не используют.

«Эта система очень спорная, может иметь обратный эффект. И грунтовые воды могут выходить обратно через локальные сети», − объяснил Васюков.

Ранее стало известно, что в Сургуте ремонтные работы по улице Энергетиков завершат на два месяца раньше планируемого срока.