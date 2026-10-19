Новый мост через Иртыш строят возле Тобольска на трассе в Югру

Новый мост через Иртыш строят возле Тобольска в рамках реконструкции дороги, которая связывает Тюменскую область с Югрой. О ходе работ рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает 72.RU. «Работа по развитию дорожной сети идет непрерывно. Продолжается реконструкция нашей дороги на север – Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, где кипит работа над мостом через Иртыш возле Тобольска», – сообщил глава региона.

Одновременно дорожники расширяют участок трассы возле поселка Богандинского и строят мост через железнодорожные пути. В перспективе власти планируют начать строительство южного обхода Тюмени. Точные сроки реализации этого проекта губернатор не назвал.

Также завершаются работы на участке трассы М-12 «Восток» между Тюменью и Екатеринбургом. После реконструкции дорога станет четырехполосной, а маршрут пройдет в обход ряда населенных пунктов.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал об открытии второго моста через Обь в районе Сургута. Он принял на себя нагрузку федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск.