В Сургуте определят новые сроки достройки школы в 20А микрорайоне после обследования

Строительство школы в 20А микрорайоне Сургута пока не возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на обращение жительницы к губернатору Югры Руслану Кухаруку.

Накануне глава региона работал в Сургуте и рассказал об этом в своих соцсетях. В комментариях Елена Т. обратила внимание на ситуацию со школой: «Прошу обратить внимание на строительство школы в 20а микрорайоне. Стройка заморожена, никаких подвижек в решении вопроса нет. Дети вынуждены ходить в школы других микрорайонов, которые и так перегружены», − написала она.

В администрации Сургута пояснили, что школу строили по концессионному соглашению, которое расторгли в августе по решению суда из-за неисполнения обязательств. Сейчас готовность объекта составляет 39%. Город оформляет прием-передачу недостроенной школы, после чего объект должны обследовать и определить объем оставшихся работ и сроки их выполнения.

«Учитывая данные обстоятельства, в настоящее время строительство не ведется. Бюджетные средства на 202602028 годы предусмотрены», − сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее, во время прямой линии с губернатором Югры, стало известно, что регион намерен перейти на прямое финансирование работ и завершить строительство школы в микрорайоне 20А.