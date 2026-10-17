Сургутскому театру актера и куклы «Петрушка» исполнилось 35 лет. За это время его спектакли посетили более 1,5 млн зрителей, а коллектив представил около 300 постановок, сообщил глава города Максим Слепов.

Театр знакомит юных сургутян со сценическим искусством, представляет город на международных, всероссийских и окружных фестивалях, а также занимается просветительскими и благотворительными проектами.

«Здесь рождается первая встреча ребенка со сценой, сказкой и искусством. И особенно ценно, что эта встреча остается в детской памяти на долгие годы. За большой историей и внушительными цифрами − ежедневный труд всего коллектива, творческий поток, любовь к своему делу», — отметил Максим Слепов.

Глава Сургута поздравил сотрудников театра, ветеранов сцены и всех, кто участвовал в создании и развитии «Петрушки».

Театр открылся в 1991 году во Дворце культуры «Энергетик». Первоначально в его коллектив входили четыре актера, художник и художественный руководитель. Создателем и первым режиссером-постановщиком стала заслуженный деятель культуры Югры Надежда Тютюнова. Сейчас в репертуаре театра насчитывается более 70 спектаклей для детей и взрослых.

Между тем у этого уникального творческого коллектива до сих пор нет собственной площадки. Попытка поселить «Петрушку» в бывший кинотеатр «Аврора» провалились, а планы построить для него собственное здание в ядре центра Сургута пока очень далеки от реализации.