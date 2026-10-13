Подрядчик готовится начать благоустройство сквера Энергетиков в Сургуте

В Сургуте подрядчик в ближайший месяц планирует приступить к активным работам по благоустройству сквера Энергетиков. Об этом сообщает in-news.ru со ссылкой на директора МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Арменчу. Муниципальный контракт уже заключен, завершить обновление территории планируют к концу лета 2027 года.

Главным объектом сквера станет 12-метровая стела «Призма энергии», посвященная первым энергетикам Сургута. Проект также предусматривает навес с деревянными элементами и современную подсветку.

«После подписания контракта есть определенные сроки по обмену необходимыми разрешительными документами. После этого уже начнется ограждение территории, завоз материалов и выполнение земляных работ. Поэтому в ближайший месяц к активной стадии начнем приступать. Объект не предусматривает разделение на этапы. То есть, это целый объект, который будет реализован полностью», — рассказал Андрей Арменчу.

Часть работ подрядчик сможет выполнить зимой: подготовить территорию, заложить фундамент и проложить инженерные коммуникации.

Сквер Энергетиков выбрали сами сургутяне во время всероссийского голосования за благоустройство. Из примерно 45 тысяч участников около 16,5 тысячи поддержали эту территорию. Благодаря результатам голосования город привлек на проект средства окружного и федерального бюджетов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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