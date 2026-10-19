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Югра обогнала Россию по годовой инфляции: цены выросли на 6,53%

Годовая инфляция в Югре ускорилась до 6,53% в сентябре 2026 года

Югра обогнала Россию по годовой инфляции: цены выросли на 6,53%
Фото сгенерировано ИИ

Годовая инфляция в Югре в сентябре ускорилась до 6,53% и превысила общероссийский показатель — 6,35%. Об этом сообщило отделение Банка России по Тюменской области со ссылкой на данные Росстата. За месяц цены в округе выросли на 0,56%.

Заметнее всего подорожали непродовольственные товары — на 0,97% к августу. Услуги прибавили 0,55%, в том числе из-за высокого спроса на зарубежный отдых. Продукты питания выросли в цене незначительно — на 0,15%. При этом за 12 месяцев сильнее всего подорожали услуги — на 6,77%. Годовой рост цен на продовольствие составил 6,65%, на непродовольственные товары — 6,29%. Если исключить сезонные колебания, рост цен в сентябре ускорился по сравнению с августом. В Банке России объяснили это преимущественно нестабильными поставками топлива.

В целом по стране годовая инфляция почти не изменилась: 6,35% в сентябре против 6,33% месяцем ранее. Овощи и фрукты сезонно подешевели, а услуги образования заметно выросли в цене. Банк России намерен продолжить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

Ранее siapress.ru сообщал, что к концу сентября потребительские цены в Югре выросли на 4,9% с начала года. По данным Тюменьстата, сахар за этот период подорожал почти на 19%.


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      object(CList)#344 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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            [1]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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        NULL
      }
    }
  }
}
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