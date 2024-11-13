Дороги и тротуары в Сургуте круглосуточно очищают от снега

В Сургуте наступила полноценная зима, а это значит, что снегоуборочная техника оперативно приступила к уборке дорог и тротуаров. Сегодня, 13 ноября, в городе очищали Нефтеюганское шоссе, об этом рассказал представитель подрядной организации Павел Пашковский.

«Сегодня мы чистим Нефтеюганское шоссе. На эту улицу вышло три единицы техники. Сначала мы очищаем подходы, после прометаем тротуары, а следом проходит пескоразбрасыватель, который обрабатывает тротуары, чтобы они не были скользкие», ‒ рассказал он.

В этом году на уборку снега заключили пять муниципальных контрактов: один с СГМУП «Дорремтех», два ‒ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, и еще два ‒ по содержанию тротуаров.

«По условиям муниципального контракта подрядная организация в течение 24 часов должна выполнить очистку тротуаров и дорог от снега, и в течение восьми часов ликвидировать зимнюю скользкость», ‒ указал начальник отдела организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» Олег Каталов.

Всего подрядные организации заготовили 40 000 тонн противогололедных материалов, которые будут распределяться и на дороги, а на тротуары.

В первую очередь очищаются и обрабатываются противогололедными материалами тротуары вблизи социальных учреждений, где большая интенсивность пешеходного движения. Сюда входят центральные улицы города: улица Ленина, улица Энгельса и Энергетиков.