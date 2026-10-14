В Сургуте директора школы и ее заместителя подозревают в хищении бюджетных денег

В Сургуте семь человек подозревают в хищении бюджетных средств через фиктивное трудоустройство в одной из школ. Среди предполагаемых участников схемы — директор учреждения и ее заместитель, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Сургуту пресечена противоправная деятельность семи граждан России, жителей Сургута, подозреваемых в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, руководители школы вступили в сговор с другими фигурантами и предоставляли в окружной департамент образования недостоверные сведения о трудоустройстве граждан по совместительству. Фактически эти люди не выполняли обязанности в образовательном учреждении.

Следственное управление городской полиции возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Как отмечает источник, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды. Название школы и точную сумму предполагаемого ущерба в сообщении не раскрывают.