В Кондинском районе медведь дважды ворвался в дом пенсионерки, его застрелил полицейский

В поселке Дальний Кондинского района медведь ворвался в жилой дом и устроил погром. Находившаяся внутри 85-летняя хозяйка успела спрятаться в прихожей — от хищника ее отделяли только двери, сообщает «Кондинский вестник».

После случившегося специалисты решили изъять опасное животное из среды обитания. Следующей ночью медведь вернулся к дому на улице Береговой, возле которого дежурила группа специалистов. Пожилую женщину к этому времени вывезли.

Хищник вел себя агрессивно: сначала напал на собаку, а затем направился к людям. Старший лейтенант полиции, сотрудник Госавтоинспекции по Кондинскому району Иван Носов применил табельное оружие и обезвредил медведя. Угроза для хозяйки дома и других жителей поселка была устранена. В Дальнем проживают более 150 человек.

Ранее власти Югры рассказали, как регулируют численность медведей, выходящих к населенным пунктам. За 2025 год и девять месяцев 2026 года в регионе выдали 48 соответствующих разрешений, по которым изъяли пять животных.