Юбилейная выставка Натальи Горды в Сургуте объединила более 50 работ разных лет

В Сургутском художественном музее открылась юбилейная персональная выставка живописца, графика, педагога, члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО), заслуженного деятеля культуры ХМАО Натальи Горды. В экспозиции «Палитра времени» представлено более 50 живописных и графических работ разных лет.

«Экспозиция в зале выстроена таким образом, чтобы показать мою деятельность поэтапно, разные периоды. Конечно, представлено совсем небольшое количество − около пятидесяти работ, поскольку со временем все менялось. В какой-то момент я увлекалась портретом, в какой-то − пейзажем», − рассказала Наталья Горда СИА-ПРЕСС.

Отдельную часть «Палитры времени» составили работы учеников Виталия Горды и Натальи Горды. В 1997 году супруги основали студию «Ракурс», позднее она получила название «Художественная студия имени Виталия Горды». Наталья Горда преподавала там до 2019 года.

По словам художницы, многие ее воспитанники продолжили заниматься творчеством, получили профильное образование, а некоторые открыли собственные студии и школы. «Сколько ни встречаю своих учеников, практически все занимаются какой-либо творческой деятельностью. Многие поступили в средние и высшие учебные заведения, многие открыли свои студии, школы. Есть кем и чем гордиться», − отметила Горда.