Клиент Сбера из Сургута стал победителем акции «Миллион благодарностей бонусами Спасибо»

Erid:2SDnjbuFEGb

Клиент Сбербанка из Сургута стал одним из победителей федеральной акции «Миллион благодарностей бонусами Спасибо». Приз в размере 500 000 бонусов был начислен за приобретение автомобиля JETOUR у официального дилера в салоне на Югорском тракте с использованием кредитных средств банка.

Всего в акции приняли участие более 10 000 человек со всей России. Помимо сургутянина призерами стали клиенты Сбера из Саратовской и Ленинградской областей.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Автокредитование остается одним из драйверов развития розничного бизнеса в Югре, и мы видим растущий интерес к новым маркам автомобилей. Акция «Миллион благодарностей» стала для нас способом сказать клиентам искреннее спасибо за доверие. Мы рады, что именно эта покупка принесла семье такую награду».

Иван Иванович К., призер акции «Миллион благодарностей бонусами Спасибо»: «Я никак не ожидал, что покупка нового автомобиля JETOUR в кредит принесет такой сюрприз. Новость о том, что я выиграл 500 000 бонусов Спасибо, стала для меня приятной неожиданностью».

До 99% стоимости товара или услуги у партнеров-программы можно оплатить бонусами Спасибо. Кроме того, с помощью СберСпасибо можно возвращать деньги, уплаченные за услуги ЖКХ, менять на рубли и делиться своими бонусами с любым участником программы СберСпасибо. Узнать о партнерах программы, а также ознакомиться с подробными условиями участия в бонусной программе Сбера можно на официальном сайте по ссылке либо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Согласно статистике, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра входит в число регионов-лидеров по объему транзакций и накоплению бонусов в программе лояльности СберСпасибо.

Erid:2SDnjbuFEGb

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"