Зеленый день Сбера впервые продлится больше месяца

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В год 185-летия Сбер запускает Зеленый день в новом формате. Впервые одно из самых выгодных событий года продлится больше месяца ‒ до 15 ноября. Все это время клиенты Сбера смогут получать повышенные бонусы Спасибо за привычные покупки у более чем 50 партнеров банка. С 12 по 15 ноября накопленное можно будет списать по юбилейному курсу 1 бонус = 1,85 рубля в приложении СберБанк Онлайн.

Сбер объединит предложения крупнейших торговых сетей и любимых брендов. За покупки в разделе «Для жизни» в СберБанк Онлайн и у партнеров банка со среды по пятницу клиенты смогут получать 18,5% бонусами Спасибо. При этом многие покупки можно будет совершать прямо в приложении ‒ в пару кликов. Например, выбрать товары в М.Видео, Ашане, Пятерочке, Магните и других магазинах. Каждую неделю в СберБанк Онлайн предложения будут обновляться.

Впервые специальные условия будут действовать и для сервисов, которыми пользуется вся семья. Клиенты, которые поделятся с близким накопительным счетом или вкладом и пополнят его на 50 тыс. рублей, смогут принять участие в розыгрыше 1,85 млн бонусов.

Подписчики СберПрайм и клиенты с премиальным обслуживанием получат в два раза больше выгоды ‒ до 37% бонусами Спасибо. Для новых пользователей предусмотрены 185 бонусов и специальные условия на подписку. Дополнительные бонусы подготовили и сервисы экосистемы Сбера: например, в Купере им будет доступен кешбэк 18,5% на одну покупку.

Не забыли и о самых юных клиентах: за первую детскую СберКарту в форме платежного стикера ребенок получит 1850 бонусов Спасибо. Стикер можно прикрепить к телефону и оплачивать покупки одним касанием ‒ без необходимости носить с собой пластиковую карту. А выбрать дизайн ребенок сможет сам: со СберКотом, Квикки из Самоката, лисенком Фоксом из Фоксфорда или БубОкко из Okko. Так в этом году Зеленый день впервые объединит предложения для самого клиента и его близких.

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