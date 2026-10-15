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​Проект «Сапсаны Уралсиба» назван одним из лучших социальных проектов России

Проект Уралсиба о краснокнижных соколах получил награду в категории «Экологические проекты и инициативы»

​Проект «Сапсаны Уралсиба» назван одним из лучших социальных проектов России
Фото: Банк Уралсиб

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Проект «Сапсаны Уралсиба» стал лауреатом Программы «Лучшие социальные проекты России» – 2026 в категории «Экологические проекты и инициативы». Экспертный совет премии отобрал проекты, продемонстрировавшие наиболее заметные результаты в сфере корпоративной социальной ответственности. Всего в 2026 году на победу в премии претендовали более 700 корпоративных инициатив, из них в финальный список вошли 99 компаний в 42 номинациях – с проектами, которые смогли выделиться своим подходом к решению социальных задач.

Проект «Сапсаны Уралсиба» банк реализует ежегодно на протяжении последних 8 лет в Республике Башкортостан. Семейство краснокнижных соколов-сапсанов на протяжении двух десятилетий каждую весну возвращается на крышу высотного здания офиса Уралсиба в центре Уфы, выбрав для гнездования небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов. Зрители в «прямом эфире» в течение 2 – 2,5 месяцев (примерно столько длится сезон трансляции) наблюдают процесс насиживания кладки, появление птенцов и их первые попытки «встать на крыло». Трансляции набирают огромное количество просмотров и получают отклики ученых-орнитологов из разных стран мира.

Сотрудники Уралсиба ежегодно проводят подготовку места гнездования, чтобы птицам и их потомству было сухо и комфортно в течение всего сезона, следят за работой онлайн‑камер, взаимодействуют с учеными-орнитологами, обеспечивая им регулярный доступ для наблюдения и кольцевания птенцов, а также проводят информационное освещение проекта.

Всего с 2019 года в семействе соколов появилось на свет и получило свои именные кольца 17 птенцов. За это время вокруг трансляции сформировалось настоящее сообщество единомышленников. Многие возвращаются к просмотру каждый год, вместе наблюдают за взрослением птенцов и искренне переживают за их судьбу. Также записи онлайн-трансляции просматривают орнитологи Москвы и Екатеринбурга и включают итоги наблюдений в свои научные работы.

Программа «Лучшие социальные проекты России» в 2026 году проводится в 14-й раз, ежегодно оценивая проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. Организатор Программы – Группа компаний SP Group. В состав экспертного совета Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта РФ, федеральные эксперты.

Erid:2SDnjcVknsD
Реклама.ИНН0274062111
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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