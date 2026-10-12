В Нижневартовске на детской поликлинике №5 появился мурал о семье

Художник Андрей Ольховский и его команда завершили мурал о семье на торце детской поликлиники №5 в микрорайоне 7А Нижневартовска. Проект реализовали благодаря президентскому гранту, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Место для росписи выбрали сами жители: фасад поликлиники победил в открытом городском голосовании. После этого художники разработали эскиз, объединив в композиции северную природу, элементы орнаментов коренных народов и деревянный дом как символ семейного тепла и преемственности поколений.

«Мы полностью не перекрашивали фасад, а обыграли его, лаконично, вошли в эту среду. Здесь важны мелочи: на мурале изображено созвездие рыб — это отсылка к нашему городу, ведь на гербе Нижневартовска рыбы. Созвездие лося — отсылка к этнике, к легендам ханты и манси. Также на мурале — елки, дуб, дом с трубой, из которой идет дым. Все это создает атмосферу уюта», — рассказал Андрей Ольховский.

Ежедневно мимо поликлиники проходят сотни семей с детьми. Сам микрорайон 7А сейчас комплексно благоустраивают: недавно здесь обновили пешеходные дорожки и установили новые линии уличного освещения.

Ранее siapress.ru рассказывал, как Андрей Ольховский обновил мурал с портретом ветерана Великой Отечественной войны Павла Мерзлякова на доме №81 по улице Мира. Художник дополнил изображение краткой биографией участника Сталинградской битвы.