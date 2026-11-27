В Югру доставили и заключили под стражу жителя другого региона, подозреваемого в преступлениях против двух малолетних девочек. Как сообщает окружное управление Следственного комитета, установить его личность удалось спустя три года после обращения родителей.

По данным следствия, в 2023 году мужчина переписывался в мессенджере с двумя восьмилетними жительницами округа. Он отправлял им голосовые сообщения непристойного содержания и склонял прислать интимные фотографии. Родители, узнав об этом, обратились в правоохранительные органы, однако сразу установить собеседника детей не удалось.

В 2026 году следователи и оперативники получили сведения о возможной причастности к произошедшему жителя другого региона, ранее попадавшего в поле зрения правоохранителей. При обыске у подозреваемого изъяли телефон и две карты памяти с фотоматериалами, имеющими значение для расследования. Мужчину задержали и доставили в округ. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.

Дело расследует следственный отдел по Сургуту по части 4 статьи 132 УК РФ. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют возможные другие эпизоды.

Следственный комитет рекомендует родителям ограничить возможность получения детьми сообщений от незнакомцев и обсуждать правила безопасности в интернете. Ребенку важно знать, что о подозрительных предложениях можно рассказать взрослым без страха наказания. При выявлении такой переписки необходимо прекратить общение, сохранить сообщения и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее siapress.ru рассказывал, что, согласно исследованию, лишь 52% родителей обсуждают с детьми интернет-риски и правила цифровой безопасности. При этом особенно высокую тревогу взрослые испытывают за детей в возрасте 7-9 лет.