Жители Сургута направили свыше 800 обращений на прямую линию губернатора Югры Руслана Кухарука — больше, чем из других муниципалитетов. Как сообщает департамент внутренней политики округа, к утру 27 ноября общее количество вопросов превысило две тысячи. На втором месте по активности — Нижневартовск с 215 обращениями, на третьем — Ханты-Мансийск со 138. Чаще всего жители спрашивают об образовании, строительстве, ЖКХ и социальном обслуживании.

Прямая линия состоится 30 ноября в 15:00. Отправить вопрос можно через чат-бот «Вика» в MAX или оставить в комментариях под анонсом эфира на страницах губернатора во «ВКонтакте» и Telegram.

Трансляцию покажут в социальных сетях главы региона и на телеканалах «Югра», «Россия 24», «С1», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и N1. Послушать эфир можно будет на радио «Югра» и «Радио России».

Ранее siapress.ru рассказывал, что на прямой линии 2025 года сургутяне поднимали вопросы строительства школ, безопасности общественных пространств и завершения недостроенных домов.