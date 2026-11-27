Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал инициативу создания в Югре первого в Западной Сибири геопарка ЮНЕСКО. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи на площадке МИД. Проект разрабатывают совместно с Югорским государственным университетом и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО. По словам главы региона, его реализация должна способствовать международному признанию природных и историко-культурных объектов округа, развитию науки и туризма.

Встреча прошла в рамках презентации Югры, организованной для привлечения инвесторов и иностранных партнеров. В культурном центре МИД развернули экспозицию для представителей дипломатического корпуса, российских и зарубежных компаний. На площадке также работали профильные ведомства округа.

По словам Кухарука, Лавров высоко оценил международную деятельность региона — внешнеэкономическое сотрудничество и гуманитарное партнерство.

Югра уже сотрудничает с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО в экологическом просвещении. Ранее siapress.ru сообщал, что в Ханты-Мансийске при ее участии прошел Международный молодежный экологический форум «Одна планета — одно будущее!».