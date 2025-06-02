В России девять из десяти родителей испытывают тревогу за цифровую безопасность детей

Каждый второй родитель в России просматривает содержимое детских смартфонов, свидетельствуют данные опроса «МТС Медиа», приуроченного ко Дню защиты детей. Исследование оказалось в распоряжении «Ведомостей».

Несмотря на то что 90% родителей обеспокоены цифровой безопасностью своих детей, лишь 29% используют функции родительского контроля. Основные страхи взрослых связаны с вовлечением детей в секты и опасные сообщества (45%), противоправные действия (43%), доступ к взрослому контенту (30%), чрезмерное время за экранами (26%) и неподходящая реклама (24%).

Особенно высока тревожность за детей в возрасте 7-9 лет — в этот период, по оценке «МТС Медиа», дети получают первую ограниченную самостоятельность, и родители начинают активнее контролировать их цифровую среду. При этом 52% родителей обсуждают с детьми онлайн-риски и правила безопасности.

Ранее центр инноваций Future Crew (структура МТС) провел опрос среди 1000 родителей с детьми от 6 до 15 лет. Выяснилось, что половина следит за перемещениями ребенка и временем использования гаджетов. Как объяснял гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, самый простой способ обеспечить контроль — оформить сим-карту на взрослого: это позволяет ограничивать установку приложений и следить за их использованием. Альтернативой являются внешние устройства, например умные часы с функцией геолокации.