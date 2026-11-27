Erid: 2SDnje8dbh6

Благотворительная деятельность уже много лет остается одним из главных направлений социальной ответственности группы компаний «Сибпромстрой». Особое место в ней занимает строительство объектов православия и сохранение исторического наследия. При содействии соучредителей компании Николая Сторожука и Владимира Кожаева в России и за ее пределами возведены или продолжают возводиться порядка 25 православных объектов.

От исторического места до духовного центра

В начале ноября в Белом Яре произошло важное для православных жителей Югры событие. В День народного единства, 4 ноября 2026 года, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освятил нижний придел храма в честь Казанской иконы Божией Матери, посвященный святым Царственным Страстотерпцам. Место для храма было выбрано неслучайно. Именно здесь в 1891 году на Белоярскую пристань сошел цесаревич Николай ‒ будущий российский император Николай II. На сургутской земле наследника престола встречали представители духовенства и делегация Сургутского уезда.

Идея создания храма на историческом месте появилась еще в 2005 году, когда православная община, администрация и общественные организации поселка выступили с соответствующей инициативой. Впоследствии был сформирован попечительский совет и началось строительство. Большой вклад в реализацию проекта внес генеральный директор компании «Сургутстройтрест» Евгений Барсов, который стал одним из основных меценатов. В 2012 году состоялось освящение свайного поля, а в 2018-м в храме прошла первая литургия. Однако по ряду причин дальнейшая реализация проекта была приостановлена.

В 2024 году проект обрел второе дыхание. По просьбе депутатов и главы Сургутского района Андрея Трубецкого к завершению строительства храмового комплекса на благотворительной основе подключились соучредители группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук и Владимир Кожаев. Они взяли на себя финансирование завершения работ в храме, возведения церковной лавки и оформления внутреннего убранства. Общий объем вложений меценатов в проект, включая создание и установку памятника царской семье, составил порядка 470 млн рублей.

Вклад, который оценили в Югре

В ходе ноябрьского богослужения митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве храма, отдельно отметив вклад Николая Сторожука и Владимира Кожаева.

«Хотелось бы поблагодарить в первую очередь наших строителей, которые здесь трудились, чтобы все это состоялось, ‒ и начинавших, и завершающих. Много потрудились Николай Каллиникович Сторожук и Владимир Анатольевич Кожаев, учредители организации, которая доделывает и сегодня дорасписывает верхний храм», ‒ подчеркнул митрополит Павел.

Освящение нижнего придела стало очередным значимым событием в истории храмового комплекса. Еще в августе на его территории открыли бронзовый памятник Николаю II и членам его семьи. Скульптурная композиция высотой около трех метров стала подарком учредителей «Сибпромстроя» православному приходу Белого Яра и жителям Югры. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, представители окружных и муниципальных властей, духовенства и общественности.

Глава региона назвал событие историческим: «Сегодня продолжается история и этого места, и жителей, которые сегодня здесь проживают, мы с вами по сути эту историю пишем. Это преображение в целом и Белого Яра Сургутского района и нашего региона, ну и, несомненно открытие таких скульптурных композиций. Сегодня говорю слова благодарности Николаю Калинниковичу Сторожуку, руководителю большой строительной организации, которая сегодня нам представила весь этот объем работ высокой степени готовности. И этот памятник, который сегодня мы здесь официально открываем, и он будет освящен, это тоже подчеркивает те традиции, которые всегда были в нашем обществе, в нашем государстве, в нашем народе».

В перспективе храмовый комплекс и памятник царской семье планируется включить в туристические маршруты Сургутского района и Югры. Таким образом, территория сможет стать не только местом молитвы, но и одной из точек знакомства с историей края.

Особое внимание к деталям

Казанский храм в Белом Яре рассчитан на 700 прихожан. Его архитектура выдержана в традиционном русском стиле. В комплексе предусмотрены помещения для приходской деятельности и проведения различных мероприятий. Особое внимание уделяется внутреннему оформлению храма. Над росписью работают иконописцы из Томска, имеющие опыт оформления православных храмов Югры, в том числе Воскресенского кафедрального собора в Ханты-Мансийске.

Общая площадь стен, подлежащих росписи, составляет около трех тысяч квадратных метров. В оформлении будут представлены сюжеты православных праздников, образы святых отцов и сибирских святителей. Финансирование художественного оформления также взяли на себя меценаты ‒ Владимир Кожаев и Николай Сторожук. Полное освящение храма ожидается в 2027 году.

Многолетняя традиция благотворительности

Поддержка Казанского храма в Белом Яре ‒ далеко не единственный благотворительный проект учредителей «Сибпромстроя». На протяжении многих лет Николай Сторожук и Владимир Кожаев помогают православным приходам в различных регионах страны. В числе значимых для Югры проектов, реализованных при их участии, ‒ Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте: таких девятикупольных соборов в России единицы.

Еще одним масштабным проектом меценатов стал храмовый комплекс в честь великомученика Георгия Победоносца в Новой Москве. В ноябре 2026 года в Филимонковском районе Новой Москвы состоялось освящение и установка куполов и крестов на строящийся храмовый комплекс. Чин освящения совершил епископ Павлово-Посадский Силуан. В торжественной церемонии приняли участие соучредители ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук и Владимир Кожаев.

Общая площадь зданий храмового комплекса превышает четыре тысячи квадратных метров. Помимо основного и крестильного храмов, проект предусматривает трехэтажный дом причта, в котором разместятся воскресная школа и центр социальной помощи семье и детям. На прилегающей территории оборудуют детскую площадку и создадут условия для маломобильных посетителей.

Здесь ‒ как и в других храмовых комплексах в честь Георгия Победоносца, возведенных Сибпромстроем в Сургуте и Андреевке Московской области ‒ также установлен памятник нерожденным младенцам. И, конечно же, здесь также будет проводиться работа, направленная на сохранение жизни и предотвращение абортов: благодаря этому ‒ важнейшему с духовно-нравственной точки зрения ‒ направлению деятельности уже спасены тысячи жизней, и, с Божьей помощью, работа эта будет продолжена и в дальнейшем благодаря финансовой поддержке соучредителей Сибпромстроя.

Для учредителей компании благотворительность является самостоятельным направлением деятельности, выходящим за рамки основных бизнес-задач. «Мы считаем, что бизнес должен направлять часть своих возможностей на благотворительность и проекты, которые приносят духовную пользу людям. Строительство храмов ‒ одна из таких задач», ‒ отметил ранее Николай Сторожук в беседе с журналистами.

От завершения строительства храмов в небольших поселках Югры до возведения крупных храмовых комплексов в столице ‒ география благотворительных проектов Николая Сторожука и Владимира Кожаева охватывает разные регионы страны. При этом их объединяет общая задача ‒ создание пространств для духовной, культурной и общественной жизни.

Erid: 2SDnje8dbh6

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