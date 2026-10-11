Работодателям Югры вернули более 336 млн рублей за расходы на охрану труда

С начала 2026 года Отделение СФР по Югре перечислило работодателям более 336 млн рублей в счет компенсации расходов на охрану труда. Выплаты получили 443 предприятия региона.

Работодатель сначала оплачивает мероприятия самостоятельно, а затем обращается в СФР за возмещением. Размер компенсации зависит от суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, уплаченных за предыдущий год.

Обычно вернуть можно до 20% от суммы начисленных взносов. Если предприятие включило в программу санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста или работающих пенсионеров, лимит увеличивается до 30%.

В 2026 году перечень расходов, которые можно компенсировать, расширили. Помимо спецоценки условий труда, медосмотров, покупки спецодежды и обуви и санаторно-курортного лечения работников вредных производств, работодатели могут вернуть часть затрат на манекены для обучения первой помощи, аппараты и дозаторы для выдачи средств индивидуальной защиты, а также оборудование для медпунктов.

Компенсация предусмотрена и для покупки блоков криптографической защиты тахографов – устройств, которые фиксируют параметры движения автомобиля и режим работы водителя.

Всего в 2026 году на такую поддержку работодателей Югры планируют направить более 793 млн рублей. Получить финансирование смогут предприятия, которые подали заявки до 1 августа, провели запланированные мероприятия и обратятся за возмещением расходов до 15 ноября.

Участвовать в программе могут все работодатели региона, если на дату обращения у них нет задолженности перед СФР.