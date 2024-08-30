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​«Не оставим муниципалитеты со своими проблемами один на один» – главные итоги большого рабочего турне Руслана Кухарука

Врио губернатора Югры посетил все 22 муниципалитета. Главные итоги и перспективы

​«Не оставим муниципалитеты со своими проблемами один на один» – главные итоги большого рабочего турне Руслана Кухарука
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук завершил большую серию ознакомительных рабочих поездок по всем 22 муниципалитетам региона. На это понадобилось три месяца – без отрыва от базового управленческого процесса и участия в различных федеральных мероприятиях. Важно и то, что программу работы в каждом отдельном муниципалитете врио губернатора формировал на основании запросов югорчан, поступающих напрямую к нему либо «высвечивающихся» через анализ социальных сетей.

По итогам поездок Руслан Кухарук сформировал список системных проблем, требующих первоочередного решения. На первом месте оказался ремонт и строительство дорог, на втором – качество и стоимость услуг ЖКХ, на третьем – уровень благоустройства городов и поселков, на четвертом – темпы расселения ветхого и аварийного жилья, на пятом – дефицит кадров в сфере здравоохранения.

На основе проведенного анализа Руслан Кухарук как опытный специалист в области муниципального управления определил пути решения существующих проблем. В частности, он инициировал разработку новой единой программы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог. «По итогам выездных рабочих совещаний по муниципалитетам мы дали поручение департаменту дорожного хозяйства и транспорта сформировать единую программу по капитальному ремонту и строительству новых автомобильных дорог в Югре. Включили и региональный подход, и потребности муниципальных образований. Это возможность подойти планово к тем работам, которые сегодня являются первоочередными», – заявил Кухарук в ходе визита в Октябрьский район.

Важным направлением работы главы региона стало повышение качества услуг ЖКХ. Руслан Кухарук поставил задачу поэтапно ликвидировать потенциальные зоны риска в коммунальных сетях через масштабную реформу, в ходе которой региональные власти возьмут в концессию муниципальные коммунальные предприятия и инвестируют значительные средства в модернизацию инфраструктуры.

Для улучшения уровня благоустройства городов и поселков Югры Руслан Кухарук намерен использовать опыт Тюмени, Москвы и Московской области, где успешно применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ). Подход предполагает обязательный учет социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов застройки. Прямо по ходу рабочих поездок врио губернатора сначала анонсировал создание, а потом и запустил в работу новый совещательный орган – градостроительный совет, в котором представители власти окружного и муниципального уровня и архитектурное сообщество обсуждают новые проекты застройки на местах.

Вопрос расселения аварийного жилья также остается в повестке дня. В регионе досрочно свершили программу сноса домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и теперь приступают к тем жилым постройкам, что попали в аварийный фонд за последние годы. Власти Югры направили новую профильную программу на согласование в Минстрой России, согласно которой за пять лет планируется расселить свыше 1,6 тысяч аварийных домов.

Руслан Кухарук уделил особое внимание проблеме нехватки узкопрофильных специалистов в здравоохранении. В правительстве региона разработали программу для привлечения и сохранения кадров, включая материальные стимулы, карьерные перспективы и создание социальной инфраструктуры, такой как современные школы, детские сады и общественные пространства. «Заинтересовать специалистов можно не только высокими зарплатами, но и всем, что делает территорию привлекательной для жизни», – подчеркивает глава региона.

Для устранения противоречий в политике расходов было принято решение о совместном формировании бюджетов региона и муниципалитетов. Это обеспечит более точное планирование и использование средств, учитывая текущие потребности каждой территории.

Разумеется, врио главы Югры выслушивал вопросы и жалобы граждан и принимал по ним оперативные решения. Первый подобный случай произошел в Сургуте: по следам разговора с жителями Руслан Кухарук поручил местной администрации разобраться с конфликтом между муниципальным перевозчиком «СПОПАТ» и частной компанией «Центр». В итоге предприятия пришли к договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве.

«Сургут стал первым муниципалитетом, который посетил Руслан Николаевич. У нас он работал на протяжении трех дней. Перед ним стояли задачи познакомиться со всеми территориями округа, узнать основные проблемы, которые беспокоят жителей, наметить пути их решения, – поделился заместитель председателя думы города Сургута Александр Олейников. – Главой региона уже озвучен ряд мер, которые будут приняты по итогам поездок. Так, к примеру, в округе по планам может появиться реестр проблемных дорог, новая программа переселения из аварийного жилья, а строительную сферу ждет перезагрузка. Те задачи, которые потребуют финансирования, будут учтены в плане окружного бюджета на три года. Еще одно ноу-хау, составлять главный финансовый документ Югры будет с учетом мнения глав муниципалитетов».

Еще локальные примеры: врио главы региона оперативно отреагировал на обращение жительницы Мегиона Людмилы Гринько, которая из-за ям в асфальте и разбитых пандусов не могла свободно передвигаться во дворе своего дома. В течение суток проблема была решена. «Спасибо большое, что отреагировали. Так бы всегда все чиновники также работали, а не только вы», – поблагодарила Руслана Кухарука жительница. А в Приобье Октябрьского района строители участковой больницы пожаловались на задержку зарплаты. Вопрос был взят на контроль, и власти совместно с прокуратурой начали проверку.

Пожалуй, один из главный месседж, который прозвучал от врио главы Югры, стал заявленный приоритет работы правительства на построение нового качества взаимодействия между округом и муниципалитетами. «Мы не оставим муниципалитеты со своими проблемами один на один», – подчеркнул Кухарук.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 65, комментариев: 0
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