Югра заключила соглашение с группой «Самолет» на полях ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука с управляющим партнером группы «Самолет» Александром Прыгунковым. Обсуждались перспективы сотрудничества в рамках развития научно-технологического центра «Юнити Парк».

Группа «Самолет», известная своей деятельностью в сфере жилой застройки и IT-технологий в недвижимости, присоединится к проекту разработки концепции и стратегии «Юнити Парк». «Югра является тем субъектом, где уже присутствует группа «Самолет». Перед нами стоят серьезные задачи, поскольку вы станете партнерами знакового проекта для региона и всей страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина правительством Российской Федерации и Югрой. Это не просто застройка и научный центр, это мини-город внутри сургутской агломерации. Создадим комфортные условия и для тех, кто работает в нефтегазовой сфере, создадим интеллектуальный научный подход», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В ходе встречи было подписано многолетнее соглашение о сотрудничестве, которое охватывает развитие жилищного строительства и комплексного развития территорий, повышение доступности жилья и улучшение инвестиционного климата. Планы предусматривают реализацию проектов до 2032 года.

«Благодаря своему географическому положению и развитой инфраструктуре, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является привлекательным регионом для инвестиций в строительство. Округ известен своими богатыми природными ресурсами и уникальной культурой, и мы планируем приложить все усилия, чтобы сохранить наследие и улучшить его. В рамках соглашения «Самолет» применит весь свой обширный опыт в реализации проектов комплексного развития территорий, а также в улучшении социальной инфраструктуры. Мы верим, что наше сотрудничество с администрацией округа сделает округ еще более привлекательным для его жителей и будущих инвестиций», – отметил управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков.