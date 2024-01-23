Строительная готовность дороги к НТЦ составила порядка 30%

Качество выполненных работ по строительству дороги 16-«ЮР» оценил партийный десант накануне в рамках реализации «Карты развития Югры» – регионального компонента народной программы «Единая Россия».

Магистраль будет проходить в районе будущего Научно-технологического центра и свяжет между собой улицы Никольскую и Энгельса. На магистрали предусмотрено кольцо, съезды и заезды в микрорайоны. На объекте оборудуют тротуары, велодорожки, освещение и малые архитектурные формы.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет порядка 30%, протяженность – 1300 метров.

«В настоящее время проложены сети ливневой и хозбытовой канализации. Затем ожидаем начала земляных работ. В весенний период будем заниматься ощебнением дороги. В летний период уже начнем входить с завершающим верхним слоем асфальтобетонного покрытия. Отставаний в графике нет, идём по плану», – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Сдать объект планируется в конце октября 2024 года. Дорога – одна из 10 проектов, реализуемых для нужд НТЦ. В прошлом году сдано уже 3 объекта. Завершено строительство магистрального водовода, локальных очистных сооружений с сетями ливневой канализации и КНС.

«Основная задача десанта – это, конечно же, контроль. Вместе с Командой Югры оцениваем ход проведения работ. Мы были здесь осенью и видим довольно существенное продвижение», – обозначил депутат Думы Сургута Артём Гаврилов.

Замечаний к работе подрядчика, который строит дорогу, не возникло. Напомним, что в партийном десанте участвуют представители Администрации и Думы города, общественные деятели.

«Мы уже не первый раз на территории строящегося Научно-технологического центра, регулярно наблюдаем за реализацией объектов. Участники партийного десанта – это депутаты разных уровней и просто неравнодушные жители города, которые болеют за Сургут и его благоустройство», – подчеркнула исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» города Сургута Алёна Соловьёва.

Отметим, что строительство НТЦ позволит развивать научный потенциал Югры, создать новый научно-технологический кластер и тем самым обеспечить инновационный потенциал города и региона. Проект находится на контроле представителей Команды Югры.