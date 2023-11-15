Спасатели разыскивают пропавшую женщину в СОТ «Кузьмичи» в Урае

В Урае продолжаются поиски пропавшей женщины в СОТ «Кузьмичи». 22 сентября югорчанка ушла с дачного участка и до сих не нашлась, сообщают в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали в СОТ «Кузьмичи» г. Урай по сообщению: оказать содействие сотрудникам полиции в поиске женщины, которая 22.09.2023 года ушла с дачного участка и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Прибыв к месту вызова, спасатели совместно с сотрудниками полиции и кинологом с собакой обследовали два участка, обочины дорог, лесной массив. Женщина не найдена», – говорится в сообщении.

Ранее пропавшего мужчину разыскивали в Нижневартовске.