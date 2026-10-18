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​Более 9 тысяч отцов в Югре получают пособие по уходу за ребенком

Отделение СФР рассказало, какие выплаты могут оформить отцы в Югре

​Более 9 тысяч отцов в Югре получают пособие по уходу за ребенком
Фото: СИА-ПРЕСС. Сгенерировано ИИ

Сегодня, 18 октября, в России отмечают День отца. К этой дате СФР по Югре рассказало, какие меры поддержки могут оформить мужчины в связи с рождением и воспитанием детей.

«За мерами социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием ребёнка преимущественно обращаются матери, однако право на такие меры, включая отпуск по уходу за ребенком, имеют и отцы», – подчеркнули в СФР.

Одна из самых востребованных выплат – пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В Югре его получают более 9 тысяч отцов. Выплату назначают тому родителю, который оформил отпуск по уходу за ребенком и фактически за ним ухаживает.

Работающим гражданам пособие выплачивают в размере 40% среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом оно сохраняется и после выхода на работу. Неработающим выплату назначают после комплексной оценки нуждаемости семьи. Минимальный размер пособия в Югре составляет 16 004,46 рубля.

Отцы также могут получить единовременное пособие при рождении ребенка. В 2026 году такую выплату в округе уже получили 3 376 мужчин. Ее размер с учетом районного коэффициента составляет 42 675,68 рубля.

Кроме того, один из родителей может оформить единое пособие на ребенка. Его размер зависит от доходов и имущества семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Максимальная сумма в Югре – 22 137 рублей.

Мужчины также могут оформить больничный по уходу за ребенком. Если ребенку меньше восьми лет, пособие выплачивают в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Для детей старше восьми лет сумма зависит от стажа и вида лечения.

В отдельных случаях отец может получить и сертификат на материнский капитал. Например, если он является единственным родителем или усыновителем ребенка и соблюдены требования к гражданству.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 57, комментариев: 0
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