Большинство югорчан поддержали идею навсегда запретить молодежи покупать вейпы

75% жителей Югры поддерживают идею пожизненно запретить продажу вейпов людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Против инициативы выступили 11% респондентов. Еще 14% затруднились с ответом. Сторонники запрета объясняли свою позицию вредом электронных сигарет для здоровья, противники опасались роста интереса к вейпам и появления нелегального рынка.

Женщины поддерживают такую меру чаще мужчин – 79% против 71%.

Наиболее активно за запрет выступили жители в возрасте от 35 до 44 лет – 86%. Среди респондентов старше 45 лет инициативу поддержали 80%, а среди молодежи до 35 лет – 59%. При этом молодые участники опроса чаще остальных затруднялись с ответом – таких оказалось 18%.

Отношение к запрету зависит и от того, курит ли человек сам. Среди пользователей только вейпов инициативу поддержали 43%. Среди тех, кто одновременно курит обычные сигареты и вейпы, – 52%. У курящих только обычные сигареты доля сторонников запрета составила 77%, среди некурящих – 73%.