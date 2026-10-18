В Сургуте пройдет последний рейс «Читающего автобуса»

В четверг, 22 октября, в Сургуте пройдет заключительная поездка «Читающего автобуса» в рамках проекта «Народное чтение». Как рассказали в МБУК «Централизованная библиотечная система», на этот раз пассажиров познакомят с творчеством Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Читающим» станет один из автобусов маршрута № 26. Он отправится от остановки «Ивана Захарова» в 11:30. Узнать автобус можно будет по специальным ярким стикерам.

Во время поездки пассажирам расскажут интересные факты из биографии писательского дуэта, проведут шуточную викторину по романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», а также предложат вспомнить известные фразы Остапа Бендера. Участники услышат фрагменты рассказа «Разговоры за чайным столом» и смогут прочитать по ролям произведение «Счастливый отец».

Самые активные пассажиры получат в подарок книги пятого выпуска проекта «Народное чтение».

Акция продлится до 13:34.

Проект «Народное чтение» Централизованная библиотечная система Сургута реализует в течение пяти лет.