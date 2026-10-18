Читатели СИА-ПРЕСС скорее ждут ухудшения перевозок с приходом частника

45% участников опроса СИА-ПРЕСС считают, что с приходом частного перевозчика на популярные автобусные маршруты Сургута качество перевозок ухудшится. Улучшений ждут 28% опрошенных. Еще 21% считают, что заметных изменений не произойдет и все останется как раньше. Вариант «Не знаю» выбрали 6%.

При этом, ранее мнения читателей СИА-ПРЕСС о допуске иногородних перевозчиков к работе на городских маршрутах разделились почти поровну. За конкуренцию высказались 52,9% участников опроса, еще 44,5% считали, что общественный транспорт должен оставаться под контролем муниципалитета.

Напомним, компания «Самара Авто Газ» получила 11 маршрутов, которые сейчас обслуживает муниципальный СПОПАТ. О том, как смена перевозчика может повлиять на транспортную систему Сургута, что будет со СПОПАТом и насколько новый подрядчик готов к запуску – читайте в материале СИА-ПРЕСС.