Добровольцы разыскивают пропавшего в Нижневартовске мужчину

В Нижневартовске разыскивают 51-летнего Анатолия Озерова. Он перестал выходить на связь с 7 ноября, сообщает поисковый отряд «Азимут».

«В Нижневартовске пропал Анатолий Озеров 1972 года рождения. С 7 ноября он перестал выходить на связь с родными. По настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда в ВК.

Рост мужчины около 185 см, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Добровольцы просят всех, кто что-либо знает о местонахождении югорчанина, обращаться по тел. 8 (800) 700-86-77, 102, 8 (922) 255-01-93.