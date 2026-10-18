Диспетчер скорой по телефону помогла спасти годовалого ребенка в Югре

Фельдшер Няганской станции скорой помощи Светлана Головлева по телефону помогла матери спасти годовалого ребенка, который подавился колпачком от фломастера и перестал дышать. Об этом рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

Экстренный вызов поступил в единую диспетчерскую службу станции. Пока бригада скорой ехала к ребенку, Светлана Головлева оставалась на связи с матерью и пошагово объясняла, как выполнить прием Геймлиха – экстренный способ помощи при закупорке дыхательных путей инородным предметом.

Женщина последовала инструкциям диспетчера и смогла извлечь колпачок. Ребенок снова начал дышать.

На вызов направили бригаду скорой помощи из Югорска. Медики осмотрели малыша и вместе с матерью доставили его в Югорскую городскую больницу для наблюдения. Сейчас они уже находятся дома.

«В этой истории Светлана Васильевна помогла не только профессиональными знаниями, но и спокойным, уверенным голосом в момент, когда мама особенно нуждалась в поддержке», − отметил Роман Паськов.

Руководитель Депздрава также напомнил: если ребенок подавился и не может дышать, необходимо сразу звонить по номеру 112 или 103 и следовать указаниям диспетчера.