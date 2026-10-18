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В Югре с начала года цены выросли на почти на 5%

Сахар в Югре подорожал почти на 19% с начала года

В Югре с начала года цены выросли на почти на 5%
Фото: СИА-ПРЕСС

В Югре к концу сентября 2026 года потребительские цены и тарифы увеличились в среднем на 4,9% по сравнению с декабрем 2025-го. По России рост составил 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменьстата.

Продовольственные товары в округе подорожали на 3,5%, непродовольственные – на 4,6%, услуги для населения – на 7,1%.

Среди продуктов сильнее всего выросли цены на сахар – на 18,5%. Рыба и морепродукты подорожали на 10,4%, крупы и бобовые – на 10%, подсолнечное масло – на 8,7%. Колбасные изделия стали дороже на 4,5%, кондитерские – на 4,4%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,5%.

При этом некоторые продукты подешевели. Цены на сыр снизились на 6,9%, молоко и молочную продукцию – на 3,8%, плодоовощную продукцию – на 2,8%, сливочное масло – на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали медикаменты – на 7,2%. Табачные изделия прибавили 5,7%, парфюмерия и косметика – 3,1%, мебель – 2,5%.

Наиболее значительно выросла стоимость зарубежного туризма – на 45,3%. Ветеринарные услуги подорожали на 19,6%, юридические – на 18,4%, пассажирский транспорт – на 8,7%, образование – на 7,6%, медицинские услуги – на 7,2%.

Жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, с декабря 2025 года подорожали в среднем на 1,4%.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 119, комментариев: 0
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