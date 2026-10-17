Центр «Шаг вперед» в Сургуте может закрыться с 1 января из-за финансовых проблем

Сургутский центр социальной помощи и пробации «Шаг вперед» может прекратить работу с 1 января из-за нехватки денег. Об этом «Сургутской трибуне» рассказала руководитель организации Наталья Прокошева.

Центр помогает бездомным и людям, освободившимся из колоний: предоставляет временное жилье, питание и поддержку в возвращении к самостоятельной жизни. Организация работает 17 лет.

По словам Прокошевой, основной источник финансирования — окружные субсидии, компенсирующие фактические расходы на социальные услуги. Однако с весны возникли сложности с официальным признанием подопечных нуждающимися в помощи. Как утверждает руководитель, агентства социального благополучия Сургута и Нягани стали отказывать людям, сокращать объемы услуг и сроки проживания.

При этом центр продолжает помогать тем, кто остался без поддержки. «У нас нет средств на аренду, на коммунальные платежи и, что самое больное, – на зарплаты сотрудникам, которые работают на износ», — рассказала Прокошева. По ее оценке, для полноценной работы требуется около 700 тысяч рублей в месяц. Организация ищет финансовую помощь. «Сургутская трибуна» направила запрос в департамент социального развития Югры.

Ранее руководитель «Шага вперед» победила в национальной премии «Женщина НКО» в номинации «Луч надежды». В июле siapress.ru сообщал, что опыт проектов центра перенимают в других регионах России.