​В Сургуте завершают подготовку электросетей к зиме

В Сургуте подходит к концу подготовка электросетевого комплекса к зимнему сезону. В рамках профилактики энергетики провели противоаварийную тренировку на территории дачных кооперативов и отработали действия при отключении электричества в морозы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

По сценарию учений авария произошла после того, как автомобиль сбил опору линии электропередачи. Специалисты «Россети Тюмень», Сургутских городских электрических сетей и «ЮТЭК-Региональные сети» прибыли на место, организовали переключение в сетях и подключили резервные источники электроснабжения. В результате подачу электричества потребителям дачных кооперативов по временной схеме восстановили за 1 час 35 минут.

За тренировкой наблюдали представители департамента городского хозяйства, управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута и единой дежурно-диспетчерской службы.

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский отметил, что подготовку объектов электросетевого комплекса к зиме завершают территориальные сетевые организации. Ее итоги обсуждают, в том числе, на заседаниях штаба по надежности электроснабжения при правительстве Югры.

Он также напомнил, что в случае реальной аварии жителям дачных кооперативов следует обращаться в свою сетевую организацию и ждать прибытия специалистов.