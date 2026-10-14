Как защитить свои деньги, если цифровая инфраструктура банков находится под угрозой

Удары БПЛА по дата-центрам Яндекса, а теперь и Сбера заставляют задуматься: что будет с деньгами, если банковская инфраструктура физически пострадает?

Начнем с того, что сбой в приложении еще не означает потерю средств. Ваши деньги — это не просто значение баланса на сервере. Банки хранят сведения о счетах и операциях в электронных базах, делают резервные копии и имеют запасную инфраструктуру. По российским законам информацию об операциях нужно хранить не менее пяти лет, а копии размещать отдельно от основных данных. Сколько копий делать и как выстроить резервирование, каждый банк решает сам.

Обычно выход из строя одного дата-центра приводит к переключению на резервный, и клиенты почти ничего не замечают. Конечно, многое зависит от архитектуры системы и масштаба повреждений.

Но самый реалистичный риск для клиента — временная недоступность сервиса, когда приложение не открывается, баланс не обновляется, платеж не проходит. Данные при этом не уничтожены, и после восстановления инфраструктуры обслуживание возобновляется в штатном режиме.

Возможен и худший сценарий — если будут повреждены и основные системы, и резервные копии. Публичной статистики, по которой можно оценить вероятность такого исхода, нет, но полагаем, что такое возможно только при тотальном уничтожении инфраструктуры целых городов, а не при отдельных ударах по дата-центрам.

Кстати, вклады и остатки на счетах физлиц застрахованы государством: система страхования вкладов возмещает до 1,4 млн руб. на человека в одном банке. Изначально, это защита от банкротства банка, а не от технического сбоя, но она может закрыть и самый тяжелый сценарий.

Что можно сделать для собственной безопасности?

1. Держать запас наличных.

2. Иметь средства на картах разных банков.

3. Не хранить все в одном месте, особенно суммы выше застрахованного лимита.



Подведем итоги: риск временных перебоев реален, особенно если атаки затронут сразу несколько дата-центров. Но недоступное приложение вовсе не означает потерянные деньги. Сохранность данных и бесперебойный доступ к ним — две разные задачи, и банки строят инфраструктуру с учетом обеих.

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