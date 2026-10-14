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Насколько вашим деньгам угрожают удары по банковским центрам обработки данных

Как защитить свои деньги, если цифровая инфраструктура банков находится под угрозой

Насколько вашим деньгам угрожают удары по банковским центрам обработки данных
Фото из социальных сетей Е.Когана

Удары БПЛА по дата-центрам Яндекса, а теперь и Сбера заставляют задуматься: что будет с деньгами, если банковская инфраструктура физически пострадает?

Начнем с того, что сбой в приложении еще не означает потерю средств. Ваши деньги — это не просто значение баланса на сервере. Банки хранят сведения о счетах и операциях в электронных базах, делают резервные копии и имеют запасную инфраструктуру. По российским законам информацию об операциях нужно хранить не менее пяти лет, а копии размещать отдельно от основных данных. Сколько копий делать и как выстроить резервирование, каждый банк решает сам.

Обычно выход из строя одного дата-центра приводит к переключению на резервный, и клиенты почти ничего не замечают. Конечно, многое зависит от архитектуры системы и масштаба повреждений.

Но самый реалистичный риск для клиента — временная недоступность сервиса, когда приложение не открывается, баланс не обновляется, платеж не проходит. Данные при этом не уничтожены, и после восстановления инфраструктуры обслуживание возобновляется в штатном режиме.

Возможен и худший сценарий — если будут повреждены и основные системы, и резервные копии. Публичной статистики, по которой можно оценить вероятность такого исхода, нет, но полагаем, что такое возможно только при тотальном уничтожении инфраструктуры целых городов, а не при отдельных ударах по дата-центрам.

Кстати, вклады и остатки на счетах физлиц застрахованы государством: система страхования вкладов возмещает до 1,4 млн руб. на человека в одном банке. Изначально, это защита от банкротства банка, а не от технического сбоя, но она может закрыть и самый тяжелый сценарий.

Что можно сделать для собственной безопасности?

1. Держать запас наличных.

2. Иметь средства на картах разных банков.

  • 3. Не хранить все в одном месте, особенно суммы выше застрахованного лимита.


    • Подведем итоги: риск временных перебоев реален, особенно если атаки затронут сразу несколько дата-центров. Но недоступное приложение вовсе не означает потерянные деньги. Сохранность данных и бесперебойный доступ к ним — две разные задачи, и банки строят инфраструктуру с учетом обеих.

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    Сегодня в 17:20, просмотров: 227, комментариев: 0
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