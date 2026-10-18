Природнадзор Югры начал искать свалки с помощью беспилотников

Природнадзор Югры начал патрулировать лесные территории с помощью беспилотников, чтобы быстрее выявлять несанкционированные свалки и захламление. Как сообщили в ведомстве, использовать беспилотные авиационные системы решили из-за труднодоступности и удаленности некоторых участков. С воздуха инспекторы могут оценить территорию там, куда сложно оперативно добраться наземным транспортом.

Так, во время мониторинга 11 сентября беспилотник нашел несколько участков, предположительно загрязненных отходами. Информацию передали в Ханты-Мансийское управление Природнадзора Югры.

Через два дня инспекторы выехали на место и подтвердили факт несанкционированного размещения отходов в границах поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района. Сейчас специалисты устанавливают виновных и принимают меры для устранения нарушения природоохранного законодательства.

Напоминаем, что власти Сургута ищут подрядчика, который будет убирать незаконно выброшенные автомобильные шины по всему городу. На эти работы из бюджета готовы направить до 2,64 млн рублей.