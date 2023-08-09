Югра становится одним из базовых регионов по изучению и освоению Арктики

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Его основными направлениями станут: разработка технологий в топливно-энергетическом комплексе, создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а также здоровьесбережение, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Если роль Югры в сырьевом секторе (топ-1 России) и медицине (топ-3 России) были очевидны, то теперь автономный округ становится еще и один из передовых субъектов федерации в изучении и освоении Арктики. На это указывает политолог и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев: «Документ, подписанный премьер-министром, как официально отмечалось – по поручению президента Владимира Путина – фактически закрепляет участие Югры как одного из базовых регионов в освоении Арктики, одновременно усиливая роль Югры как площадки по достижению технологического суверенитета в топливно-энергетикой сфере. Здесь нужно отдать должное настойчивости губернатора Натальи Комаровой, которая сопровождала проект с самого начала, с момента появления несколько лет назад замысла создать такой научно-технический центр, а вверенный ей регион она включила в реализацию стратегического для страны направления – освоения Арктики».

Уникальность центра в том, что он создается на базе сразу нескольких вузов. Ключевую роль сыграет Сургутский государственный университет (да и в принципе создание «ЮНИТИ ПАРКа» придаст импульс Сургуту, прибавив к его статусу экономической столицы научную составляющую), но участие будут принимать также Югорский университет и Колгалымский филиал Пермского политеха, а также предприятия нефтегазовой отрасли.

«Это единственный в стране ИНТЦ, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе, – прокомментировала Наталья Комарова. – Для участия в проектах ИНТЦ ждем госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес, ВУЗы, научное сообщество. Участники, ведущие инновационную деятельность, получат особые преференции: для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снижаются до 14 процентов. Планируется создать 5 600 рабочих мест, из них 1 600 – высокопроизводительных».

Ожидается, что создание ИНТЦ (теперь привычная сургутянам аббревиатура НТЦ приросла словом «инновационный») создаст условия не только для качественных исследований, но и параллельного внедрения их в производство вкупе с коммерциализацией результатов. Это сократит традиционно долгий путь от исследований до их практического применения, а также усилит импортозамещение, повысит престиж и качество вузов Югры и сделает их новыми точками притяжения сильнейших ученых, студентов и исследователей со всей страны.

Напомним, что строительство первого объекта будущего «ЮНИТИ ПАРКа» – Центра высоких биомедицинских технологий – началось 12 июня, в День России и День Сургута. «Для строительства научно-технологического центра выделена территория порядка 69 гектаров, участок отсыпан, подготовлен, начато строительство, – рассказывает куратор проекта, замгубернатора Югры Владислав Нигматулин. – По плану, к первому кварталу 2025 года будет закончен первый этап – под ключ будет сдан генетический центр. Здесь будут работать ученые, преподаватели и студенты, которым интересны биотехнологические направления развития. Мы заручились большой партнерской поддержкой, чтобы выполнять государственные и региональные задачи, работать на благо югорчан».