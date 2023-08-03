Инновационный центр «Юнити Парк» появится в Югре

В ХМАО появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Юнити Парк». Постановление о начале работы над проектом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства региона

«По поручению президента РФ в автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр. Он расширит производство наукоемкой продукции, будет способствовать коммерциализации уникальных технологий и увеличит приток инвестиций в регион», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, в центре будут заниматься разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины, а также созданием инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.

Большинство научных площадок будут располагаться в Сургуте, а базовым учреждением выбран Сургутский государственный университет. К проектам ИНТЦ планируется привлекать частные и государственные компании. При этом инвесторам будут предоставлять земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.